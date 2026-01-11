A questo punto il rischio è quello di cadere in una sorta di "spionicrazia". Già era accaduto col caso Striano, nel triangolo tra dossier degli spioni, un quotidiano come Il Domani in quel caso, e componenti della magistratura. Oggi nel caso Bellavia il fenomeno è ancora più grave. Perché Il Domani è il giornale di proprietà di un privato ancora potente come De Benedetti mentre Report è una trasmissione della Rai. E la proprietà della Rai dovrebbe essere di noi cittadini in quanto servizio pubblico. C'è il rischio "spionicrazia" anche perché le autorità competenti, nel caso Striano la commissione antimafia tra le altre, in questo caso la Commissione di vigilanza sulla Rai, oltre all'Autorità Garante della Privacy, sono lente, silenti e un po' sempre in ritardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rischio di cadere in una "spionicrazia"

Leggi anche: Via Conte Appiano, il marciapiede è una trappola: "I pedoni rischiano di cadere e farsi male"

Leggi anche: Morte David Rossi: una nuova perizia riapre il caso. “Trattenuto e poi lasciato cadere”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il rischio di cadere in una «spionicrazia» - Grazie alla "spionicrazia" e alla "dossiercrazia" non solo si danneggiano molti, ma si alimenta il potere di condizionamento dell'opinione pubblica di Report che dovrebbe essere servizio pubblico più ... msn.com