Il rifiuto l’inclinamento l’affondamento | la verità della Jan Heweliusz è sul fondo del mare

L’affondamento della MS Jan Heweliusz rappresenta uno dei più misteriosi incidenti marittimi della Polonia. Questo traghetto, che operava su una tratta abituale, si è inabissato improvvisamente, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda ha suscitato grande inquietudine e riflessione nella società polacca, segnando profondamente il ricordo collettivo e mantenendo vivo il mistero ancora oggi.

Una vicenda con tante ombre e misteri quella della Ms Jan Heweliusz: l'affondamento del traghetto - impensabile per una tratta relativamente breve e consuetudinaria - scosse profondamente la società polacca e restò nell'immaginario collettivo proprio per gli interrogativi che ancora oggi continua a sollevare. Una lunga storia di incidenti. Il traghetto Jan Heweliusz fu intitolato a uno storico astronomo nato a Danzica e varato nel 1977. Di proprietà della Polish Ocean Lines, trasportava solitamente camion e vagoni ferroviari. Durante i suoi oltre 15 anni di servizio il traghetto registrò almeno 26 incidenti, gettando così una luce sinistra sul suo destino finale.

