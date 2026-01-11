Il Regno Unito sta valutando con gli alleati Ue l’invio di una forza militare in Groenlandia

Il Regno Unito sta discutendo con gli alleati dell’Unione Europea la possibilità di inviare una forza militare in Groenlandia. L’obiettivo è proteggere l’area artica e rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza sollevate da Donald Trump. La decisione evidenzia l’attenzione internazionale sulla stabilità della regione e sulle implicazioni strategiche dell’Artico.

Downing Street è in trattativa con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia per proteggere l’Artico e calmare così i timori di Donald Trump sulla sicurezza. A riportarlo è il Telegraph. Nei giorni scorsi funzionari britannici hanno incontrato i loro colleghi di altri paesi, tra cui Germania e Francia. I piani, ancora in una fase iniziale, potrebbero prevedere l’impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. La mossa rientra nella dissuasione nei confronti dell’amministrazione Trump di annettere l’isola. «La crescente aggressività della Russia deve essere scoraggiata». 🔗 Leggi su Open.online

