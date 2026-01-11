Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026 | ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia

Il Real Madrid si sta preparando per il 2026 con un obiettivo preciso: generare 300 milioni di euro dai ricavi degli sponsor di maglia. Il club intende consolidare e ampliare le collaborazioni, tra cui il rinnovo con Emirates, l’accordo con Adidas e la partnership con Hp, azienda tecnologica statunitense. Questa strategia mira a rafforzare la posizione finanziaria del club e a sostenere i progetti futuri.

Il Real Madrid prepara il grande colpo per il 2026: il club punta a raggiungere 300 milioni di euro di ricavi annui dalla maglia, combinando il rinnovo di Emirates, l'accordo con Adidas e il contributo di partner come Hp (Hewlett-Packard, azienda tecnologica statunitense). Ne parla As. Il Real Madrid pronto a massimizzare i guadagni dagli sponsor. Si legge su As: La società madrilena è vicina a rinnovare gli accordi di sponsorizzazione con i suoi principali partner storici degli ultimi decenni. La trattativa è aperta e la maglia del club blanco continuerà a figurare ai vertici della classifica per i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni dopo la firma di questi accordi.

