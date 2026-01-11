Rrapaj ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando come il Ravenna abbia giocato una buona partita, dominando il campo per quasi tutta la durata. Nonostante l'impegno e le occasioni create, il risultato è mancato a causa dell'assenza della rete. La squadra si impegna a migliorare la fase offensiva per trasformare le buone prestazioni in vittorie.

"Abbiamo disputato una buona gara. Per quasi 90’ c’è stata una squadra in campo, ovvero il Ravenna, cui è mancato solo il gol". Nonostante lo 0-0, Paolino Rrapaj, capitano ed ex di turno, ha avuto parole positive e incoraggianti per il proprio Ravenna e per la prestazione fornita dalla squadra giallorossa. L’esterno di Forlimpopoli ha quindi spiegato il derby dalla prospettiva ravennate: "Il nostro approccio alla gara è stato ‘importante’. Avremmo potuto fare gol subito. Quella di Tenkorang è stata infatti una grande occasione. Poi ci siamo costruiti altre situazioni che, nell’ultimo passaggio, avremmo potuto sfruttare meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il rammarico di Rrapaj: "Ci è mancato solo il gol"

