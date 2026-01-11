Il rammarico di Rrapaj | Ci è mancato solo il gol
Rrapaj ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando come il Ravenna abbia giocato una buona partita, dominando il campo per quasi tutta la durata. Nonostante l'impegno e le occasioni create, il risultato è mancato a causa dell'assenza della rete. La squadra si impegna a migliorare la fase offensiva per trasformare le buone prestazioni in vittorie.
"Abbiamo disputato una buona gara. Per quasi 90’ c’è stata una squadra in campo, ovvero il Ravenna, cui è mancato solo il gol". Nonostante lo 0-0, Paolino Rrapaj, capitano ed ex di turno, ha avuto parole positive e incoraggianti per il proprio Ravenna e per la prestazione fornita dalla squadra giallorossa. L’esterno di Forlimpopoli ha quindi spiegato il derby dalla prospettiva ravennate: "Il nostro approccio alla gara è stato ‘importante’. Avremmo potuto fare gol subito. Quella di Tenkorang è stata infatti una grande occasione. Poi ci siamo costruiti altre situazioni che, nell’ultimo passaggio, avremmo potuto sfruttare meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
