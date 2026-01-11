Il procuratore De Lucia agli imprenditori siciliani | Denunciate il racket niente alibi

Il procuratore De Lucia si rivolge agli imprenditori siciliani, invitandoli a denunciare il racket senza esitazioni. Ricorda che non ci sono giustificazioni per le intimidazioni e che le forze dell’ordine sono a disposizione per garantire la loro protezione. È importante agire con coraggio e collaborazione per contrastare efficacemente ogni forma di pressione criminale sul territorio.

«Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia». Iniziava così la lettera che, il 10 gennaio 1991, Libero Grassi fece pubblicare sul Giornale di Sicilia: destinatario, «l'ignoto estortore».

Mafia, procuratore De Lucia: “In tanti pagano pizzo ma non è più come negli anni novanta” Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia... - facebook.com facebook

Polveriera Zen: de Lucia, criminali che si ispirano ai modelli dei social. Procuratore Palermo: 'Estorsioni in calo rispetto agli anni '90' #ANSA x.com

