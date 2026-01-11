Ogni giorno, a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Un'informazione utile per chi desidera conoscere le tariffe attuali e pianificare al meglio i propri acquisti. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulle variazioni dei costi dei carburanti nel territorio nazionale.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzo benzina e diesel, quanto costa oggi il pieno Regione per Regione; Il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina.

Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina ... tg24.sky.it