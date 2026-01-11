Il presidente iraniano Pezeshkian contro Usa e Israele | Cercano di intensificare le tensioni non lasciatevi ingannare
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele di tentare di aumentare le tensioni nel paese, sostenendo che le due nazioni cercano di sfruttare i disordini per motivi economici. In un’intervista alla TV di Stato, Pezeshkian ha avvertito di non lasciarsi ingannare da queste manovre e ha sottolineato la volontà dell’Iran di mantenere la stabilità.
In un’intervista alla Tv di Stato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti e Israele, “gli stessi che hanno colpito questo Paese”, di “cercare di aggravare questi disordini in relazione alla discussione economica” e di “cercare di intensificare le tensioni”. Poi si è rivolto ai giovani: “Vi chiediamo di non lasciarvi ingannare da questi agitatori e terroristi, sulla base delle analisi che avete elaborato nella vostra mente, giuste o sbagliate che siano. Purtroppo per alcune famiglie si sono verificati fatti deplorevoli, e a tutte queste famiglie porgo le mie condoglianze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Pezeshkian: "Siamo in guerra totale con Usa, Israele ed Europa"
Leggi anche: La mannaia dell’Iran: quasi 2mila condanne a morte nel 2025. Pezeshkian: «Guerra totale a Ue, Usa e Israele»
Pezeshkian: «I problemi da noi li hanno portati gli Stati uniti»; Trump: «Pronti a colpire il regime dell’Iran se sparerà sui manifestanti»; Il presidente iraniano Pezeshkian accusa Usa e Israele: Cercano di alimentare i disordini; Iran. Proteste: Pezeshkian scommette sul fattore tempo: trasformare il disagio interno in resistenza nazionale.
Iran: Riforme Economiche e Proteste contro il Governo di Pezeshkian - Analisi e Prospettive - Il presidente iraniano si prepara ad affrontare le sfide economiche e politiche in un contesto di crescenti disordini sociali e tensioni interne. notizie.it
Il presidente iraniano Pezeshkian accusa Usa e Israele: "Cercano di alimentare i disordini" - In un'intervista alla Tv di Stato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti e Israele, 'gli stessi che hanno ... notizie.tiscali.it
Iran: Pezeshkian Promette Riforme Economiche in Risposta alle Manifestazioni - Il Presidente iraniano si impegna a riformare l'economia nazionale, mentre le proteste popolari continuano a intensificarsi. notizie.it
Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno «bersagli legittimi» se l'America attaccherà la Repubblica Islamica, come minacciato dal presidente Donald Trump. Le dichiarazioni di Mohammad Bagher Qalibaf - facebook.com facebook
#Trump, al fianco del popolo iraniano. Il presidente #Usa fa sapere che non ripeterà l'errore strategico dell'amministrazione Obama, che è stato quello di impegnarsi e scendere a compromessi con la Repubblica Islamica in un momento critico, quando il popol x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.