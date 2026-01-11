Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele di tentare di aumentare le tensioni nel paese, sostenendo che le due nazioni cercano di sfruttare i disordini per motivi economici. In un’intervista alla TV di Stato, Pezeshkian ha avvertito di non lasciarsi ingannare da queste manovre e ha sottolineato la volontà dell’Iran di mantenere la stabilità.

In un’intervista alla Tv di Stato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti e Israele, “gli stessi che hanno colpito questo Paese”, di “cercare di aggravare questi disordini in relazione alla discussione economica” e di “cercare di intensificare le tensioni”. Poi si è rivolto ai giovani: “Vi chiediamo di non lasciarvi ingannare da questi agitatori e terroristi, sulla base delle analisi che avete elaborato nella vostra mente, giuste o sbagliate che siano. Purtroppo per alcune famiglie si sono verificati fatti deplorevoli, e a tutte queste famiglie porgo le mie condoglianze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente iraniano Pezeshkian contro Usa e Israele: “Cercano di intensificare le tensioni, non lasciatevi ingannare”

