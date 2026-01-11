Il Presidente della Croazia | non manderemo i soldati in Ucraina insieme ai Volenterosi

Il presidente della Croazia ha dichiarato che il paese non invierà soldati in Ucraina insieme ai “Volenterosi”. Dopo la partecipazione del premier Andrej Plenkovic alla riunione di questi volontari a Parigi, il parlamento croato ha approvato, l’8 gennaio, un pacchetto di aiuti umanitari destinato all’Ucraina. La posizione ufficiale evidenzia la volontà di supportare il paese senza coinvolgimenti militari diretti.

Dopo che il premier Andrej Plenkovi? ha partecipato alla riunione dei “Volenterosi” a Parigi, il parlamento croato ha votato l’8 gennaio un pacchetto di aiuti umanitari per l’Ucraina. Pacchetto di aiuti. Si tratta del quindicesimo pacchetto di aiuti da parte di Zagabria e ha un valore complessivo lordo di 625mila euro. È stato formato su richiesta dell’Ambasciata ucraina, spiega il ministro degli Interni Davor Božinovi?, e contiene strumenti per tagliare il metallo e attrezzature elettromagnetiche per l’azienda energetica ucraina DTEK. Come specificato dal ministro dell’Economia Ante Šušnjar, si tratta di trasformatori e pompe che non sono più in uso in Croazia. 🔗 Leggi su Follow.it

