Il preparatore atletico di Can Yaman | Droga? Impossibile Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan

Il preparatore atletico di Can Yaman, coinvolto nell’operazione antidroga a Istanbul, ha commentato sulla situazione dell’attore. Secondo lui, è impossibile che Yaman abbia fatto uso di droghe, poiché la sua disciplina negli allenamenti per Sandokan richiederebbe una dedizione totale e senza sgarri. La sua testimonianza sottolinea l’impegno richiesto per mantenere alti standard fisici e professionali.

