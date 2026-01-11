Il preparatore atletico di Can Yaman | Droga? Impossibile Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan
Il preparatore atletico di Can Yaman, coinvolto nell’operazione antidroga a Istanbul, ha commentato sulla situazione dell’attore. Secondo lui, è impossibile che Yaman abbia fatto uso di droghe, poiché la sua disciplina negli allenamenti per Sandokan richiederebbe una dedizione totale e senza sgarri. La sua testimonianza sottolinea l’impegno richiesto per mantenere alti standard fisici e professionali.
Dopo il fermo e il rilascio di Can Yaman nell'ambito di in un'operazione antidroga a Instanbul, interviene il preparatore atletico che l'ha seguito per Sandokan: "Per reggere 8 ore di palestra al giorno serve una disciplina che non ammette sgarri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
