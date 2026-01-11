Il preparatore atletico di Can Yaman | Droga? Impossibile Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il preparatore atletico di Can Yaman, coinvolto nell’operazione antidroga a Istanbul, ha commentato sulla situazione dell’attore. Secondo lui, è impossibile che Yaman abbia fatto uso di droghe, poiché la sua disciplina negli allenamenti per Sandokan richiederebbe una dedizione totale e senza sgarri. La sua testimonianza sottolinea l’impegno richiesto per mantenere alti standard fisici e professionali.

Dopo il fermo e il rilascio di Can Yaman nell'ambito di in un'operazione antidroga a Instanbul, interviene il preparatore atletico che l'ha seguito per Sandokan: "Per reggere 8 ore di palestra al giorno serve una disciplina che non ammette sgarri". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Se Can Yaman assume droghe? Impossibile, non avrebbe mai retto il ritmo della preparazione per Sandokan. Davanti a me non prendeva nemmeno integratori, solo acqua”: parla il preparatore atletico Emiliano Novelli

Leggi anche: «Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan, me ne sarei accorto. Non ha mai preso nemmeno un integratore»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Arrestato in Turchia Can Yaman, rilasciato dopo l’interrogatorio: le accuse contro l’attore; Chi è Can Yaman, per tutti il turco in Italia. Dalla laurea in legge a quando sbottò con le fan: Non ce la faccio più con lo stalkeraggio o con l'aggressione che deve subire ogni femmina che si associa a me; C’è Posta per Te, le pagelle del 10 gennaio: l’arresto di Can Yaman (fuori classifica), Maria ci ricasca (10+).

preparatore atletico can yaman“Se Can Yaman assume droghe? Impossibile, non avrebbe mai retto il ritmo della preparazione per Sandokan. Davanti a me non prendeva nemmeno integratori, solo acqua”: parla ... - Emiliano Novelli, preparatore atletico di Can Yaman per Sandokan: "Impossibile che prenda droghe, non avrebbe retto il ritmo" ... ilfattoquotidiano.it

preparatore atletico can yamanCan Yaman dopo l’arresto per droga, parla il suo preparatore atletico: “Cosa faceva davanti a me” - Can Yaman al centro delle cronache, ma chi lo ha seguito da vicino racconta un’altra versione: allenamenti massacranti, disciplina ferrea e un particolare che mette in dubbio ogni sospetto ... dilei.it

Can Yaman shock: il preparatore svela la verità su droghe, allenamenti estremi e Sandokan - Smentita del preparatore sulle presunte drogheEmiliano Novelli, preparatore atletico che ha seguito Can Yaman per Sandokan, smentisce con decisione le ... assodigitale.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.