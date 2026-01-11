Il plauso delle istituzioni | Grande onore e orgoglio Al centro c’è la comunità

Le istituzioni esprimono il loro plauso, sottolineando come il centro della comunità sia al primo posto. La lunga fila di cittadini lungo via della Vigna, già nel primo pomeriggio, testimonia l’attesa condivisa e l’importanza dell’evento. Un momento di coesione che rafforza il senso di appartenenza e di partecipazione collettiva, contribuendo a consolidare il legame tra cittadini e istituzioni.

di Linda Meoni PISTOIA Che il momento sia atteso lo dice un'immagine inequivocabile: quel serpentone lunghissimo di persone in doppia e tripla fila che occupano via della Vigna già dal primo pomeriggio di ieri. Chi non sa quel che accade lì a pochi passi guarda curioso: "Ma che succede?". È che al teatro Manzoni s'inaugura l'anno da Capitale italiana del libro, quello che la città ha ottenuto lo scorso ottobre a Roma scelta tra undici candidati concorrenti. E a tagliare il simbolico nastro c'è Aldo Cazzullo, scrittore e giornalista di grande fama. È un giorno di festa che la città vuole vivere e condividere.

