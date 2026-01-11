Il pistacchio arcobaleno e l’Italia che scivola | cronache lisergiche da una vaschetta di gelato identitario

In un’epoca in cui le questioni culturali si manifestano anche tra le righe di un gelato, il pistacchio arcobaleno di Catania diventa simbolo di tensioni e identità. Tra polemiche e dibattiti sociali, questa vicenda riflette le sfide di un’Italia che si confronta con la propria diversità e i propri valori, ambientandosi in un contesto quotidiano e apparentemente semplice come una gelateria in piazza Duomo.

A Catania un cuore rosa nel pistacchio scatena crociate morali, indignazioni social e la solita paura nazionale di sciogliersi Benvenuti nell’Italia 2026, dove il vero fronte della guerra culturale non è il Parlamento, ma il bancone di una gelateria in piazza Duomo. Lì, tra coni colati e cial. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

