Il Parma espugna Lecce in rimonta | decide il ‘solito’ Pellegrino
Il Parma ottiene una vittoria importante a Lecce, grazie a una rimonta decisiva che vede protagonista Pellegrino. Con questa vittoria, i gialloblù rafforzano la loro posizione in classifica e avvicinano l’obiettivo della salvezza, dimostrando solidità e determinazione durante l’intera partita. Un risultato che sottolinea l’importanza di ogni punto nel percorso della stagione.
Tre punti importanti per il Parma che vince a Lecce e conquista cosi una vittoria fondamentale nella lotta salvezza. Con una prestazione importante nella ripresa il Parma di Cuesta espugna Lecce e ottiene tre punti davvero fondamentali nella lotta salvezza, un campionato tutt’altro che semplice. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Stulic, . 🔗 Leggi su Sportface.it
