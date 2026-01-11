Il Parma espugna Lecce in rimonta | decide il ‘solito’ Pellegrino

Da sportface.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma ottiene una vittoria importante a Lecce, grazie a una rimonta decisiva che vede protagonista Pellegrino. Con questa vittoria, i gialloblù rafforzano la loro posizione in classifica e avvicinano l’obiettivo della salvezza, dimostrando solidità e determinazione durante l’intera partita. Un risultato che sottolinea l’importanza di ogni punto nel percorso della stagione.

Tre punti importanti per il Parma che vince a Lecce e conquista cosi una vittoria fondamentale nella lotta salvezza. Con una prestazione importante nella ripresa il Parma di Cuesta espugna Lecce e ottiene tre punti davvero fondamentali nella lotta salvezza, un campionato tutt’altro che semplice. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Stulic, . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Parma 1-2, decide la sfida Pellegrino!

Leggi anche: Lecce-Parma 1-2, la sfida salvezza la decide Pellegrino: i salentini finiscono in 9

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

parma espugna lecce rimontaLecce-Parma 1-2, la sfida salvezza la decide Pellegrino: i salentini finiscono in 9 - 30 della 20esima giornata di Serie A, il Parma espugna in rimonta il via del Mare di Lecce con il risultato di 2- msn.com

parma espugna lecce rimontaJuve, guarda che Pellegrino! Il Parma ribalta il Lecce che finisce in 9 - Giallorossi avanti con Stulic dopo una manciata di secondi, l'autogol di Tiago Gabriel e l'ennesima rete dell'argentino lanciano i ducali ... tuttosport.com

parma espugna lecce rimontaPrima rimonta completata, il Parma affonda un Lecce in dieci per 30' - talismano per il Parma che ribalta per la prima volta in stagione una situazione di svantaggio e  mantiene l’imbattibilità al “Via del Mare” che, in Ser ... sportparma.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.