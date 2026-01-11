Il Panathlon Club Forlì ospita due campioni del motociclismo | Loris Reggiani e Andrea Dovizioso
Il Panathlon Club Forlì invita a una serata dedicata al motociclismo, uno sport molto seguito, soprattutto in Emilia-Romagna. Mercoledì 14 gennaio alle 20:30, ospiterà due campioni del settore, Loris Reggiani e Andrea Dovizioso, per condividere esperienze e riflessioni. Un appuntamento che offre l’opportunità di approfondire la passione per le due ruote e conoscere meglio le figure di spicco di questo sport.
Mercoledì 14 gennaio, alle ore 20,30, il Panathlon Club Forlì dedicherà la sua prima serata dell'anno al motociclismo, uno sport ancora molto amato e seguito specie dagli appassionati romagnoli.Marilena Rosetti, presidente del sodalizio forlivese, accoglierà nel salone "Aurora" di Palazzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Forlì celebra i suoi campioni: giovedì la notte dei Premi Panathlon
Leggi anche: Panathlon club di Viterbo, due nuovi soci e quattro premi per meriti sportivi | FOTO
Panathlon Club Junior Roma - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.