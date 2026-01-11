Il Panathlon Club Forlì ospita due campioni del motociclismo | Loris Reggiani e Andrea Dovizioso

Il Panathlon Club Forlì invita a una serata dedicata al motociclismo, uno sport molto seguito, soprattutto in Emilia-Romagna. Mercoledì 14 gennaio alle 20:30, ospiterà due campioni del settore, Loris Reggiani e Andrea Dovizioso, per condividere esperienze e riflessioni. Un appuntamento che offre l’opportunità di approfondire la passione per le due ruote e conoscere meglio le figure di spicco di questo sport.

