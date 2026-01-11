Il nuovo supermercato divide il Consiglio

Il nuovo supermercato ha suscitato un acceso dibattito nel consiglio comunale, diviso tra favorevoli e contrari. Durante l’ultima seduta, si è discusso principalmente sulla proposta di approvare un bando che permetterebbe la costruzione di un punto vendita di dimensioni medio-grandi. La decisione influenzerà il futuro del centro urbano e il panorama commerciale locale, evidenziando l’importanza di un confronto aperto e ponderato su questa iniziativa.

I supermercati fanno discutere il consiglio comunale. Ad animare il dibattito, durante l'ultima seduta, è stato un punto in particolare fra quelli all'ordine del giorno: la messa ai voti di un bando che consentirà la costruzione di un nuovo punto vendita alimentare di dimensioni medio-grandi. Ad avviare l'iter amministrativo è stato un doppio interessamento, esplicitato nelle scorse settimane: due diversi gruppi della grande distribuzione vorrebbero aprire a Vergato, riqualificando altrettante aree produttive oggi dismesse, poste a due passi l'una dall'altra. L'ipotesi della doppia apertura non sembra però realistica: per evitare ripercussioni eccessive sul tessuto commerciale della cittadina appenninica, l'amministrazione vuole selezionare un solo contendente.

