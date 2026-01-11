Il nuovo Atlas presentato al CES | quando il robot diventa noioso il futuro diventa serio

Al CES di Las Vegas è stato presentato il nuovo Atlas, il robot già noto per le sue capacità avanzate. Questa versione si distingue per un approccio più sobrio e funzionale, eliminando le acrobazie spettacolari per concentrarsi su applicazioni pratiche e affidabili. Un'evoluzione che riflette un passo importante verso un futuro in cui la tecnologia robotica si inserisce con più serietà nella vita quotidiana e nel lavoro.

Che carino questo robot, davvero, ne stanno parlando tutti ed è virale in ogni social. È sempre il solito Atlas, il quale però al CES di Las Vegas non salta più né fa parkour o salti mortali da circo. Anzi, sta fermo, composto, serissimo, è proprio cresciuto di testa, e per questo da guardare con più attenzione del solito. Insomma, per anni Boston Dynamics è stata la fabbrica dei video virali, il posto dove il futuro mostrava acrobazie senza arrivare mai da nessuna parte, e Atlas era perfetto per questo ruolo, quando lo si vedeva correre, saltare, recuperare l'equilibrio come un ginnasta metallico, una dimostrazione continua di ciò che era possibile fare, non di ciò che serviva fare.

