Il nodo Corridoio Tirrenico | Governo senza visione

Il Nodo Corridoio Tirrenico rappresenta un'importante opera di collegamento tra le regioni italiane. Tuttavia, il partito Democratico provinciale di Grosseto critica la mancanza di attenzione e visione da parte del Governo, che sembra trascurare il progresso e lo sviluppo di questa infrastruttura strategica. La realizzazione della Tirrenica è fondamentale per migliorare la mobilità e l’economia locale, ma al momento si evidenziano ritardi e incertezze.

GROSSETO Il partito Democratico provinciale esprime profonda preoccupazione per il grave disinteresse dimostrato dal Governo nei confronti della realizzazione e del completamento della Tirrenica. "Ripartire da zero, come dichiarato da un noto senatore del centrodestra, è semplicemente scandaloso". Lo dicono il segretario provinciale Giacomo Termine e il responsabile infrastrutture della segreteria provinciale Daniele Tonini. "Ancora una volta il Governo dimostra di non avere alcuna visione chiara per le infrastrutture della Maremma. Il Governo Meloni e il ministro Salvini devono cambiare immediatamente rotta, destinando le risorse necessarie al completamento della Tirrenica e alla sua manutenzione, invece di introdurre pedaggi ingiustificabili come quello del casello inutile di Rosignano Solvay, senza affrontare il nodo centrale – aggiungono – finanziare subito i lotti a sud della provincia e subito dopo, i successivi lotti fino a San Pietro in Palazzi".

