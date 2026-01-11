Il Napoli riprende l' Inter due volte | emozioni e polemiche nel pari-show

Il match tra Inter e Napoli termina con un punteggio di 2-2, segnando un pareggio che interrompe la serie di vittorie per entrambe le squadre. La partita, disputata a San Siro, ha visto i nerazzurri raggiungere due volte gli avversari grazie alla doppietta di McTominay. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e offre spunti di riflessione sulle dinamiche della stagione in corso.

Finisce in parità 2-2 il big match tra Inter e Napoli a San Siro con i nerazzurri che vengono raggiunti due volte dalla doppietta di McTominay e pareggiano per la prima volta in campionato. La squadra di Chivu con questo punto sale a 43 e resta a +4 dalla squadra di Conte, espulso nel finale, per proteste, alla concessione del rigore all'Inter. Il Napoli ottiene un punto importante, sale a 39 punti insieme alla Roma, resta a contatto e non fa scappare l'Inter, con il Milan secondo a +1 dai partenopei. Per il big match di San Siro Chivu sceglie in avanti la coppia titolare Thuram e Lautaro, conferma Bisseck in difesa con Luis Henrique a destra, in mezzo al campo c'è Zielinski. 🔗 Leggi su Iltempo.it

