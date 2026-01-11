Il Napoli mostra i muscoli a San Siro acciuffa l'Inter per due volte con un super McTominay
Il Napoli ottiene un pareggio importante a San Siro contro l’Inter, conclusosi 2-2. Nonostante l’assenza di Neres, i partenopei hanno dimostrato carattere e determinazione, mantenendo viva la loro corsa. La sfida ha visto protagonista McTominay, autore di una prestazione significativa. È un risultato che conferma la forza della squadra di Spalletti, in un confronto equilibrato tra due tra le più competitive del campionato.
È un pareggio (2-2) pesantissimo per i partenopei, giunti a San Siro anche senza Neres ma in campo con la personalità che è propria delle squadre di Conte e di chi ha (ancora) lo scudetto sul petto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Inter Napoli, primo tempo intenso e combattuto: botta e risposta Dimarco-McTominay, equilibrio a San Siro
Leggi anche: Milan, sorpasso in vetta all’Inter: Pulisic e due gol di Nkunku battono il Verona a San Siro
Il Napoli mostra i muscoli a San Siro, acciuffa l’Inter per due volte con un super McTominay - 2) pesantissimo per i partenopei, giunti a San Siro anche senza Neres ma in campo con la personalità che è propria delle squadre di ... fanpage.it
L’Inter mostra i muscoli al Napoli: ha fatto polpette del Torino, travolto con cinque gol - L'Inter batte il Torino, gli rifila cinque gol che valgono altrettanti squilli di campanello suonati per il Napoli. fanpage.it
#Napoli - Dal 12 al 14 gennaio torna alla Mostra d'Oltremare la 6* edizione di Tuttohotel #Eventi #TuttoHotel #MostraDOltremare #Fiere #Ospitalita #NanoTV - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.