Il Napoli frena la fuga Inter finisce con un 2-2 che non scontenta nessuno

Il match tra Inter e Napoli termina con un pareggio 2-2, mantenendo in equilibrio la classifica. La partita vede entrambe le squadre segnare due volte, con reti di Dimarco, McTominay e Calhanoglu. Il risultato riflette una sfida equilibrata, senza favoriti netti, e conferma l'intensità della stagione in corso. Entrambe le formazioni continuano a mostrare caratteristiche tattiche e capacità offensive, contribuendo a un incontro apprezzato dagli appassionati.

Inter-Napoli 2-2 RETI: 9' pt Dimarco, 26' pt McTominay; 28' st Calhanoglu (rig), 36' st McTominay. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 5, Bastoni 6; Luis Henrique 6, Zielinski 6.5 (17' st Mkhitaryan 6.5), Calhanoglu 7 (43' st Sucic sv), Barella 6, Dimarco 7 (43' st Carlos Augusto sv); Lautaro Martinez 6 (43' st Bonny sv), Thuram 6 (38' st Esposito sv). In panchina: Calligaris, Taho, De Vrij,.

