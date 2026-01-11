il movimento centralità familiare dell' ambasciatore davide vinciprova sosterrà il sì al referendum per la riforma della giustizia

Il Movimento Centralità Familiare (MCF), guidato dall’ambasciatore Davide Vinciprova, ha annunciato il proprio sostegno al “sì” nel prossimo referendum sulla riforma della giustizia, previsto per marzo 2026. La posizione del movimento si inserisce nel contesto di un dibattito che coinvolge diversi aspetti del sistema giudiziario italiano, promuovendo un approccio che tenga conto delle esigenze e dei valori della famiglia.

"Questo è papà". il nuovo libro dell'ambasciatore e presidente del Mcf Davide Vinciprova per riaccendere il dibattito sull'importanza della figura paterna

Il Movimento Centralità Familiare dell'Ambasciatore Davide Vinciprova sosterrà il "Sì" al Referendum sulla Giustizia. I membri del movimento della città di Enna, fino alla data del voto, organizzeranno convegni, tavole rotonde e manifestazione pubbliche per illustrare l'importanza di votare SI e restituite una giusti