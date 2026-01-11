Il signore del meteo, l’ingegnere esperto di clima, sottolinea come il gelo possa essere visto come una benedizione, portando benefici naturali e ambientali. A Ferrara, il 11 gennaio 2026, si intrecciano anche passioni di altri settori: dall’astronomia alle stelle, dalla montagna ai libri, che hanno portato questa figura a condividere riflessioni e conoscenze in vari ambiti.

Ferrara, 11 gennaio 2026 – Dall'astronomia alla passione per le stelle; dall'amore della montagna a quello per i libri, che si è messo anche lui a scrivere. Dallo studio dei minerali ("Da bambino li raccoglievo, anche se in realtà erano semplici sassi") al pallino per il tempo, il meteo nelle sue varie forme. "Non sono un meteorologo", fa ricorso alla modestia. Ma sentendolo parlare, guardando quegli strumenti che si è fatto da solo – pluviometro, anemometro e barometro –, ascoltando le lezioni che fa nelle biblioteche di tutta Italia a bambini e ragazzi, meteorologo lo è a pieno titolo.

© Ilrestodelcarlino.it - Il monito del signore del meteo, l’ingegnere che studia il tempo: “Il gelo è una benedizione”

