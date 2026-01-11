il money muling raggirato on line trovati i responsabili

Il fenomeno del “money muling” coinvolge individui ingannati online con promesse di lavoro apparentemente semplici, come la visualizzazione di video su piattaforme digitali. Attraverso queste truffe, spesso orchestrate da gruppi criminali, vengono reclutati inconsapevoli portatori di denaro, che successivamente vengono utilizzati per attività illecite. Recentemente, le autorità hanno identificato e fermato alcuni responsabili di queste truffe, contribuendo a contrastare questa forma di raggiro online.

Lo hanno “agganciato” con un’offerta di lavoro che prevedeva la visualizzazione di video su piattaforme online. Dopo alcuni giorni alla vittima del raggiro, un 44enne residente a Vigevano, è stato chiesto, con la promessa di ottenere una importante ricompensa, di effettuare numerose ricariche su carte PostePay per un totale di 6.600 euro. Quello che l’uomo non sapeva era di essere rimasto vittima del cosiddetto “money muling”, una pratica illegale finalizzata al riciclaggio di denaro da attività illecite, in modo particolare frodi informatiche e phishing. La sua denuncia, presentata lo scorso 14 ottobre, ha consentito ai carabinieri di Vigevano di denunciare 10 persone che, a vario titolo, risponderanno di truffa e riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

