Il mondo delle sneaker non sarà mai come nel 2016

Negli ultimi anni, il panorama delle sneaker ha subito continui cambiamenti, rendendo difficile ritrovare le stesse atmosfere del 2016. Ogni tanto, online si ripropone una riflessione nostalgica: il 2026 potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento, simile a quello di alcuni anni fa. Questo ciclo di evoluzione e ritorni è parte integrante del mondo delle calzature sportive, che si rinnova senza perdere la propria identità.

Per qualche settimana, internet diventa un po’ nostalgico. In questo periodo, la battuta ricorrente è che il 2026 è il nuovo 2016. È ovunque: montaggi su TikTok, meme su Instagram, thread su Reddit. Persino i tipi del business su LinkedIn stanno cavalcando il trend (e quando succede, sai che è davvero arrivato al grande pubblico). In pratica, tutti stanno implorando la cultura di tornare indietro di dieci anni e, quando si parla di sneaker, lo capisco benissimo. Perché se parliamo esclusivamente di scarpe, il 2016 è stato senza discussioni il GOAT. Non lo dico in modo nostalgico, con il classico «una volta era tutto meglio», lo intendo in senso molto letterale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

