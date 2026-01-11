Il mistero dietro a una mail | cosa succede a chi riceve questa richiesta da Instagram
Recentemente, alcuni utenti di Instagram stanno ricevendo email che chiedono di cambiare la password del proprio account. Queste comunicazioni, apparentemente ufficiali, hanno generato incertezza tra gli utenti. È importante verificare l'autenticità di tali messaggi e adottare precauzioni per proteggere i propri dati personali. In questo articolo, analizzeremo cosa si nasconde dietro queste richieste e come riconoscere eventuali tentativi di phishing.
Nelle ultime ore molti utenti di Instagram stanno ricevendo una mail con richiesta di cambiare la password. Secondo Cyber News si tratta di una campagna di phishing iniziata da una fuga di dati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
