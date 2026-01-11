Il ministro Valditara a Varese | Mi danno del fascista per le poesie a memoria Loro sono ‘sfascisti’ sfascerebbero la Repubblica

Il ministro Valditara, a Varese, ha commentato le polemiche sulle sue poesie a memoria, affermando che chi lo accusa di fascismo si dimostra “sfascista”. Ha inoltre sottolineato come la recente riforma scolastica, attesa da vent’anni, rappresenti un passo importante per il sistema educativo italiano. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni politiche e culturali sulla scuola e sui valori della Repubblica.

Varese – “Abbiamo fatto una riforma che era attesa da vent’anni e nessuno aveva avuto il coraggio di fare”. E ancora: “In questi tre anni abbiamo fatto una rivoluzione culturale”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si è espresso a Varese in un incontro in Provincia dove ha spaziato tra presente e futuro della scuola, diritti e doveri e Its. Ad ascoltarlo anche il presidente della Regione Attilio Fontana, i nsieme all’europarlamentare Isabella Tovaglieri e al consigliere regionale Emanuele Monti. Volti della Lega ma anche personalità del mondo civile e scolastico locale. Le novità nel mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

