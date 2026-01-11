Il Milan si salva in extremis 1-1 con la Fiorentina I rossoneri consegnano il titolo di campione d’inverno all’Inter
Il Milan ottiene un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, con reti di Comuzzo e Nkunku. La partita si conclude con i rossoneri che consegnano il titolo di campione d’inverno all’Inter. La sfida si è svolta al Franchi, con entrambe le squadre impegnate in una partita equilibrata e senza grandi mezzi termini. Questo risultato influisce sulla classifica, consolidando le posizioni in vista della seconda parte della stagione.
Fiorentina-Milan 1-1 RETI: 20' st Comuzzo, 45' st Nkunku FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6.5; Dodo 6, Comuzzo 6.5, Pongracic 6, Gosens 6.5 (36'st Ranieri sv); Fagioli 6.5; Parisi 6 (36'st Fortini sv), Mandragora 6 (20' st Brescianini 6), Ndour 6 (45'st Sohm sv), Gudmundsson 6.5 (36' st’Solomon sv); Kean 6 In panchina: Lezzerini, Christensen, Kouadio, Kospo, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Kouadio, Piccoli.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
