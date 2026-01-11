Il Milan si complica la vita e pareggia con la Fiorentina
Il Milan ha pareggiato contro la Fiorentina, complicandosi la strada in classifica. La squadra rossonera, invece di rafforzare la posizione in vista del confronto con il Napoli, ha mostrato alcune difficoltà contro avversari di metà classifica, lasciando due punti importanti. La partita evidenzia alcune criticità da affrontare in vista delle prossime sfide decisive per la stagione.
Invece di mettere pressione al duo di testa in vista del big match del Maradona, il Milan si conferma allergico alle squadre della parte destra della classifica, lasciando per strada due punti pesanti. L’undici di Allegri torna a casa dalla trasferta al Franchi con un pareggio che ha il sapore della beffa, anche se consente di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. I rossoneri concedono l’iniziativa alla Fiorentina nel primo tempo ma non riescono a concretizzare le tante palle gol create dalla coppia Pulisic-Fullkrug grazie ad un De Gea straordinario. Al rientro in campo, però, si trovano davanti una Viola molto più propositiva, che mette alle corde il Milan, che crolla sull’ennesima disattenzione da calcio d’angolo, venendo punito da Comuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Fiorentina all’inferno e ritorno: sotto di 2 gol pareggia con due rigori (2-2). Dodò si mangia la vittoria. Tifosi arrabbiati. Pagelle
Leggi anche: Una grande Fiorentina non basta: il Milan pareggia allo scadere
Il Milan si complica la vita e pareggia 1-1 con la Fiorentina: Nkunku risponde a Comuzzo - L'undici di Allegri rischia il tonfo al Franchi quando un De Gea super nega più volte il gol a Pulisic. msn.com
Stecca il Milan, dal vantaggio di Leao al recupero finale con Athekame: pareggia col Pisa - Il Milan si complica la vita e, dopo aver controllato a lungo la partita, rischia di soccombere, riuscendo comunque a strappare un punto prezioso. it.blastingnews.com
Oggi è giornata di vigilia in casa Milan: domani alle 15 i rossoneri saranno impegnati nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Una sfida che già si preannuncia complicata. #Milan x.com
| MILAN-GENOA 0-1: fine del primo tempo. Personalmente me l’aspettavo. L’avevo scritto nel post delle 19:00 che sarebbe stata una partita complicata. L’avevo scritto nel post delle 19:00 che il Milan contro le piccole fatica terribilmente. Basta chiudersi legg - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.