Il Milan prepara il Modric bis | un big potrebbe essere l’occasione di calciomercato

Da pianetamilan.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan valuta opportunità di mercato anche oltre la sessione di gennaio, con particolare attenzione a possibili rinforzi per la prossima stagione. Tra le ipotesi, si rumoreggia su un ritorno di Luka Modric, che potrebbe rappresentare un’occasione interessante per il centrocampo rossonero. Il club analizza diverse opzioni per rafforzare la rosa e mantenere un livello competitivo nelle competizioni nazionali e internazionali.

Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe guardare le occasioni anche in vista della prossima stagione. Ecco un possibile nome a parametro zero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan prepara il modric bis un big potrebbe essere l8217occasione di calciomercato

© Pianetamilan.it - Il Milan prepara il Modric bis: un big potrebbe essere l’occasione di calciomercato

Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare prepara il colpo per l’attaccante. Che occasione da una big d’Europa

Leggi anche: Calciomercato Milan, si prepara il rinnovo di Modric: prolungamento fino al…

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milan-Lewandowski? Il Diavolo prepara il 'Modric-bis' per Allegri - Rumor - La bomba di calciomercato arriva dalla Spagna: il Milan lavora per il clamoroso colpo Robert Lewandowsi. affaritaliani.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.