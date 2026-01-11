Il Milan Futuro cade in casa | il Pavia vince 0-1 Ecco il resoconto del match
Il Milan Futuro ha subito una sconfitta casalinga contro il Pavia, con il risultato di 0-1. Dopo la recente vittoria contro la Leon, questa partita rappresenta un passo indietro per la squadra, che ora dovrà rivedere alcune dinamiche di gioco. Di seguito, il resoconto dettagliato dell'incontro disputato al 'Felice Chinetti'.
Dopo la bella vittoria con la Leon, il Milan Futuro perde in casa contro il Pavia. Al 'Felice Chinetti' termina 0-1. Ecco un resoconto del match dei ragazzi di Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
