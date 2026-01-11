Il Milan frena a Firenze | Nkunku salva i rossoneri nel finale della gara

Il Milan si ferma sul pareggio a Firenze, con Nkunku che trova il gol nel finale. La partita contro la Fiorentina, guidata da Vanoli, ha visto i rossoneri affrontare una sfida difficile, terminata senza vincitori. Di seguito, il resoconto dettagliato dell'incontro, analizzando le azioni e le dinamiche che hanno caratterizzato questa gara di campionato.

Il Milan non va oltre il pareggio all'Artemio Franchi: contro la Fiorentina di Vanoli i ragazzi di Allegri frenano: il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

