Il Messina non va oltre il pareggio in casa contro la Sancataldese
Nel match della 19ª giornata del girone I di Serie D, il Messina ha concluso con un pareggio (1-1) la sfida casalinga contro la Sancataldese. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti, senza però riuscire a superarsi. Un risultato che mantiene in equilibrio le posizioni in classifica, evidenziando la competitività delle due formazioni in questa fase del campionato.
Il Messina non è andato oltre il pareggio (1-1) nel match casalingo contro la Sancataldese, proposto dalla 19^ giornata del girone I di Serie D. La squadra giallorossa inizia la sfida con il piede pigiato sull’acceleratore, come confermano le occasioni non finalizzate da Trasciani e Oliviero. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
