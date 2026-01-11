il mercato in arrivo mendes attesa per bohinen e stretta finale su cas odenthal

Il mercato si avvicina con alcune trattative importanti: Mendes è pronto a sbarcare, mentre si attende l'annuncio di Bohinen e si avvicina la stretta su Cas Odenthal. Nel frattempo, i tifosi dell’AlbinoLeffe sono delusi dopo un’altra sconfitta al Druso, evidenziando la difficile situazione in classifica che richiede interventi immediati per migliorare le prestazioni della squadra.

Delusione palpabile nei 300 tifosi aquilotti saliti al Druso per l’ennesima sconfitta delle Aquile: "Così non va bene, situazione di classifica da allarme rosso". Volti rabbuiati anche in tribuna dove erano presenti il presidente Charlie Stillitano, il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli. Aver chiuso il girone di andata con soli 17 punti impone un’ulteriore accelerazione sul mercato con gli arrivi non solo di un attaccante e un regista, ma anche di un paio di difensori. Domani arriverà a Spezia l’attaccante Pedro Mendes (sebbene mister Sottil lo abbia convocato per il match odierno di Padova) per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club bianco fino a giugno 2026, fermo restando che con il Modena la formula del trasferimento del giocatore sarà il prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi (playoff). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MODENA CALCIO, PEDRO MENDES VERSO LO SPEZIA, ATTESA PER DE LUCA; Mendes nicchia e posta gli allenamenti da Modena, ma lo Spezia ha anche bisogno di sfoltire; Attesa per Vlahovic e Gyabuaa, un’idea col Bari: Majer-Vicari; Cancelo tiene l'Inter sulle spine: i motivi dell'attesa e i dubbi del Barcellona.

