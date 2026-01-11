Il Lecce si butta via il Parma in rimonta vince 2-1

Nel match tra Lecce e Parma, i giallorossi sono stati sconfitti per 2-1. Dopo aver aperto le marcature con Stulic, il Lecce ha subito un autogol di Tiago Gabriel e una rete di Pellegrino, che hanno deciso il risultato. La partita ha evidenziato alcune difficoltà difensive dei padroni di casa, mentre gli ospiti hanno saputo capitalizzare le occasioni nel secondo tempo.

Lecce-Parma 1-2 RETI: 1'pt Stulic; 19'st aut. Tiago Gabriel, 27'st Pellegrino. LECCE (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 6, Gaspar 4, Tiago Gabriel 5, Ndaba 5.5 (32'st Sottil 5.5); Maleh 6.5 (33'st Gandelman 5.5), Ramadani 6 (33'st Coulibaly 6), Kaba 6; Banda 5, Stulic 6.5 (20'st Gallo 6), Pierotti 5.5 (9'st N'Dri 5). In panchina: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, Perez, Helgason, Kouassi, Gorter, Marchwinski..

