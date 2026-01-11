Il Politeama di via Garibaldi ospita giovedì 22 gennaio alle 21 il balletto Il lago dei cigni della Russian Classical Ballet, diretto da Evgeniya Bespalova. La compagnia presenta il classico di Pëtr Il’i??ajkovskij con le coreografie di Marius Petipa, offrendo un’occasione per apprezzare un capolavoro del repertorio romantico. Un evento dedicato agli amanti del balletto e della danza classica, in un teatro di riferimento per la città.

Al Politeama appuntamento anche con il balletto, giovedi 22 gennaio alle 21. Il teatro di via Garibaldi ospiterà un grande classico, Il lago dei cigni di Pëtr Il’i??ajkovskij: sul palco la compagnia Russian Classical Ballet diretta da Evgeniya Bespalova, con le coreografie di Marius Petipa. Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due celebri Grand pas de deux nella seconda e nella terza scena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lago dei cigni con Russian Classical Ballet

Leggi anche: L’European Classical Ballet a Bari con Il Lago dei Cigni

Leggi anche: L’European Classical Ballet porta in Italia “Il lago dei cigni”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il lago dei Cigni - Russian Classical Ballet; Il lago dei cigni con Russian Classical Ballet; Russian Classical Ballet porta Il lago dei cigni al Teatro Alfieri di Asti; Il trionfo del bene sul male. Oggi alle 17 sul palco del teatro La Fenice di Senigallia la celebre opera “Il lago dei cigni”.

Il lago dei cigni al Teatro Chiesa con il Russian Classical Ballet - Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18, il Russian Classical Ballet, sotto la direzione artistica di Evgeniya Bespalova, porta in scena Il lago dei cigni al Teatro Ivo Chiesa. mentelocale.it