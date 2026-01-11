Il grande coro di Terni per ricordare Fabrizio De Andrè | i video della cantata popolare

A Terni, decine di musicisti e appassionati si sono riuniti davanti al liceo Tacito per la “cantata popolare” dedicata a Fabrizio De André, in occasione dei 27 anni dalla sua scomparsa. L’evento, condiviso in diverse città italiane, ha visto un grande coro di persone unire le voci per ricordare il cantautore attraverso un momento di musica collettiva e partecipazione.

Decine di persone, fra musicisti e appassionati, si sono dati appuntamento oggi pomeriggio, 11 gennaio, davanti al liceo classico Tacito di Terni per la cantata popolare, iniziativa che – come in tante altre città italiane – si è svolta per ricordare e celebrare Fabrizio De Andrè a 27 anni dalla.

