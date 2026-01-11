Il governo abolisce i controlli sulle caldaie | un grave passo indietro in un Paese leader per decessi prematuri

Il governo ha deciso di eliminare i controlli sulle caldaie, una scelta che solleva preoccupazioni sulla tutela della salute pubblica e sull’ambiente. In un Paese come l’Italia, noto per i rischi di decessi prematuri legati a problemi ambientali, questa decisione rappresenta un passo indietro nella gestione della sicurezza e della qualità dell’aria. La riduzione dei controlli può compromettere gli sforzi di prevenzione e tutela della salute dei cittadini.

Sappiamo tutti che oggi in Italia una delle maggiori criticità in materia ambientale riguarda numero e qualità dei controlli attuati per garantire il rispetto delle leggi di salvaguardia della salute dei cittadini. E questo vale, anche e in particolare, per il settore dell' inquinamento atmosferico gravato da dati veramente impressionanti, visto che l'Agenzia Europea dell'Ambiente stima che l'Italia sia il secondo Paese in Europa per decessi prematuri e che, secondo l'Ispra, in Italia il 7% circa di tutte le morti per cause naturali può essere imputato all'inquinamento atmosferico provocato da attività industriali, allevamenti, impianti di riscaldamento e traffico veicolare.

