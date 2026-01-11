Il Garda al centro della moda internazionale | mille brand in fiera

Riva del Garda si prepara ad accogliere, dal 10 al 13 gennaio, Expo Riva Schuh & Gardabags, evento di rilievo nel settore calzaturiero e della pelletteria. La fiera rappresenta un punto di riferimento internazionale, attirando professionisti e aziende da tutto il mondo. Un’occasione per scoprire le ultime tendenze e consolidare relazioni commerciali in un contesto qualificato e professionale.

