Il Garda al centro della moda internazionale | mille brand in fiera
Riva del Garda si prepara ad accogliere, dal 10 al 13 gennaio, Expo Riva Schuh & Gardabags, evento di rilievo nel settore calzaturiero e della pelletteria. La fiera rappresenta un punto di riferimento internazionale, attirando professionisti e aziende da tutto il mondo. Un’occasione per scoprire le ultime tendenze e consolidare relazioni commerciali in un contesto qualificato e professionale.
Riva del Garda accoglie uno degli appuntamenti più attesi del calendario fieristico internazionale. Da sabato 10 a martedì 13 gennaio il quartiere fieristico ospiterà Expo Riva Schuh & Gardabags, salone di riferimento per il mondo delle calzature, della pelletteria e degli accessori. In mostra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Un evento carico di emozione e significato illuminerà il nostro centro storico: 18 gennaio 2026 – pomeriggio La Fiamma Olimpica attraverserà Peschiera del Garda, portando con sé i valori dello sport
