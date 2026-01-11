Il freddo mette alla prova il cuore | 3 consigli del cardiologo

Con l’arrivo delle basse temperature, è importante prestare attenzione alla salute cardiovascolare. Il freddo può influenzare la pressione e mettere alla prova il cuore, specialmente per chi soffre di ipertensione. In questo articolo, un cardiologo offre tre semplici consigli per affrontare al meglio questa stagione, mantenendo sotto controllo i valori e riducendo i rischi per la salute.

Quando le temperature si abbassano drasticamente, tenere sotto controllo la pressione può diventare complicato: ne sanno qualcosa gli ipertesi, che con il freddo possono vedere i valori salire più del normale, aumentando il rischio di malesseri e complicanze cardiovascolari. "Quando fa freddo, il corpo mette in moto i suoi meccanismi di difesa per mantenere il calore e chi ha problemi di cuore può risentirne", spiega a LaSalute di LaPresse Eugenio Stabile, ordinario di Cardiologia all'Università della Basilicata e direttore dell'Unità operativa complessa di Cardiologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza, illustrando tre suggerimenti utili in questo periodo dell'anno.

