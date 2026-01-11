Il fiore incognito della poesia si svela attraverso le parole degli autori. Spesso, sono i versi a rivelare l’anima di chi li ha scritti, permettendoci di conoscere l’autore prima ancora di incontrarlo di persona. È un percorso di scoperta che invita a leggere con attenzione, lasciando che le emozioni e i pensieri emergano dalle pagine, rivelando la vera essenza di chi ha dato vita a quei versi.

Mi capita spesso di conoscere gli autori attraverso le loro parole. Prima le loro pagine, poi la persona. A volte, però, ho la fortuna di incontrarli prima. Paola Mulazzani è arrivata a me durante una presentazione di un libro. Era seduta in platea e, a fine serata, ho avuto il piacere di scoprire una nuova poetessa riminese. Lei mi ha aperto le porte della sua produzione, uno spiraglio di meraviglia e poesia: "Il fiore incognito ha bellezza pari al sublime". Eccola qui, per me, una nuova voce che nuova non è ma che per svariate ragioni mi è rimasta celata. I versi che ho citato provengono dalla sua ultima opera pubblicata con Raffaelli Editore: ‘ Controcanto ’: poche pagine dalla costruzione millimetrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

