Il feroce derby tra il Valentino e Caterina Sforza.

Il derby tra Valentino e Caterina Sforza rappresenta più di una semplice sfida sportiva o storica: è un confronto che mette in luce le dinamiche di potere e rivalità tra due figure emblematiche del nostro passato. La frase “Homo hominis lupus” richiama come l’uomo possa, a volte, essere il proprio peggior nemico, evidenziando le tensioni e le complessità delle relazioni umane e di potere.

‘Homo hominis lupus’: l’uomo è lupo nei confronti dell’altro uomo. Espressione proverbiale della concezione pessimistica, ripresa da fior di filosofi, che sottolinea come egoismo e crudeltà siano spesso propri della natura umana. Curioso che a coniare questo famoso detto sia stato un geniale commediografo dell’antichità e nostro conterraneo, Plauto da Sarsina, nella sua commedia satirica ‘Asinaria’. La citazione ci è tornata alla mente nelle nostre scorribande di ricerca che segue il calendario storico della nostra terra. 12 gennaio 1500: quella notte a Cesena giunge la notizia che Cesare Borgia ha espugnato a Forlì la rocca di Ravaldino e preso prigioniera Caterina Sforza, signora di Forlì, dopo aver scannato i suoi soldati di ventura: un massacro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

