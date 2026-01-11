Il deragliamento del 1960 Monza ricorda i suoi morti

A 66 anni dal tragico deragliamento ferroviario del 1960, Monza ricorda le 17 vittime e i feriti dell’incidente. L’amministrazione comunale ha dedicato un momento di commemorazione per mantenere viva la memoria di quegli eventi, testimonianza di un evento che ha segnato la storia della città.

A sessantasei anni dal tragico deragliamento ferroviario che sconvolse Monza, l’amministrazione comunale ha reso omaggio alle 17 vittime e ai numerosi feriti dell’incidente avvenuto il 5 gennaio 1960. La cerimonia si è svolta ieri sul luogo della tragedia, nel controviale di viale Libertà, all’altezza del sottopasso dove dal 2011 è affissa una targa commemorativa sul pilastro centrale. Il sindaco Paolo Pilotto ha deposto una corona d’alloro, in un momento di raccoglimento condiviso con il consigliere comunale di Forza Italia Pier Franco Maffè, membri della Consulta di quartiere e agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il deragliamento del 1960. Monza ricorda i suoi morti Leggi anche: Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno Leggi anche: Ognissanti, la città ricorda i suoi defunti con il canto del Conservatorio Nicolini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il deragliamento del 1960. Monza ricorda i suoi morti. Il deragliamento del 1960. Monza ricorda i suoi morti - Il treno 341 uscì dai binari all’altezza dei sottopasso in costruzione. ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.