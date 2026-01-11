Il consenso di Khamenei misurato con i dati social

Il consenso di Khamenei, leader iraniano, può essere valutato attraverso i dati social pubblici. Anche in un regime autocratico, queste informazioni offrono un’istantanea sulla percezione pubblica e sulla diffusione della narrazione ufficiale. Analizzare i dati degli account online permette di comprendere meglio la tenuta del regime e le dinamiche di consenso in un contesto in cui le fonti tradizionali di opinione sono limitate.

Nel vuoto di rappresentanza che accompagna le proteste contro la Repubblica islamica, il figlio dell’ultimo scià torna al centro del dibattito pubblico, senza però sciogliere il nodo tra ruolo simbolico, consenso reale e progetto politico per l’Iran del futuro - facebook.com facebook

