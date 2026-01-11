Il consenso di Khamenei misurato con i dati social

Il consenso di Khamenei, leader iraniano, può essere valutato attraverso i dati social pubblici. Anche in un regime autocratico, queste informazioni offrono un’istantanea sulla percezione pubblica e sulla diffusione della narrazione ufficiale. Analizzare i dati degli account online permette di comprendere meglio la tenuta del regime e le dinamiche di consenso in un contesto in cui le fonti tradizionali di opinione sono limitate.

Il consenso di una leadership, paradossalmente anche in un regime autocratico come quello iraniano, può trovare una valida e alternativa misurazione della sua tenuta nei dati pubblici degli account, che vengono utilizzati per promuovere in rete la narrazione di un regime. In particolare, ci sono alcuni indicatori che hanno una forza rivelatrice per capire quanto follower e cittadini condividano o meno le scelte politiche. Tra questi, possiamo adottarne almeno due che hanno una valenza assai significativa: il totale delle interazioni ai post pubblicati e gli incrementi di nuovi follower in un periodo di tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

