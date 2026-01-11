Il compleanno degli Underground celebra la passione senza tempo per i Rolling Stones. Questa tribute band italiana, riconosciuta per la fedeltà alle sonorità e all’energia del leggendario gruppo britannico, rappresenta un punto di riferimento nel panorama musicale locale. Con anni di esperienza, gli Underground continuano a rendere omaggio ai loro idoli, portando sul palco la stessa passione e il rispetto per il rock che ha segnato intere generazioni.

La passione per i Rolling Stones non ha età. Traguardo per gli Underground, tribute band del pilastro Uk del rock. Il gruppo sambenedettese composto da Alberto Gasparrini (voce, chitarra e armonica), Marco Salotti (chitarra, lap steel, sitar, dulcimer e voce), Maurizio Barbizzi (basso), Luciano Augello (batteria), Cristian Santroni (piano, organo Hammond e voce) e Betto Mandolini (chitarra e voce), celebra i suoi 45 anni di attività. Proprio questo gli ha permesso di diventare la tribute band degli Stones più longeva d’Europa. La prima esibizione resta scolpita nella memoria: 20 gennaio 1981. In quasi mezzo secolo di concerti e serate live, gli Underground hanno portato in giro il loro grande amore per la musica dei Rolling Stones in tantissime città, mantenendo vivo lo spirito ed il sound originale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno degli Underground

