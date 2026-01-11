Il cielo è pieno di stelle | omaggio a Pino Daniele a Cava de' Tirreni

Venerdì 16 gennaio alle 22.30, presso “Il Moro” a Cava de’ Tirreni, si svolgerà il concerto “Il cielo è pieno di stelle”, dedicato a Pino Daniele. Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello proporranno interpretazioni che rendono omaggio al celebre artista, offrendo un momento di musica e riflessione in un contesto sobrio e refined. Un evento da non perdere per gli amanti della musica italiana e del cantautore napoletano.

Un appuntamento imperdibile venerdì 16 gennaio, alle 22.30, a "Il Moro" di Cava de' Tirreni. Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello con il concerto "Il cielo è pieno di stelle" renderanno omaggio a Pino Daniele.

