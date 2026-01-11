Fernando Tovo riflette sull’eredità di Fabrizio De André, il cantautore genovese scomparso 27 anni fa. Le sue canzoni, ancora oggi, mantengono un’attualità sorprendente, testimoniando il valore universale delle sue parole e melodie. In questo testo si esplora perché l’opera di De André continua a essere rilevante e significativa per nuove generazioni, confermando il suo ruolo di figura imprescindibile nella musica italiana.

Sono trascorsi 27 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, eppure le sue canzoni sono immortali. Il grande cantautore genovese, che è venuto a mancare l’11 gennaio 1999, ha scritto e cantato tanti capolavori senza tempo. In quasi quarant’anni di attività artistica, ha inciso quattordici album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli e poi riedite in antologie. Molti testi raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute, degli “ultimi”, quella parte della nostra società che in genere rimane ai margini. Per capire come mai i suoi brani risultino sempre attuali, abbiamo intervistato Fernando Tovo, chitarrista, cantante e bassista bergamasco che insieme agli Ottocento – Omaggio a Fabrizio De André continua a regalare tante emozioni con la musica di Faber. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il chitarrista e cantante Fernando Tovo: Perché De André è sempre attuale.

