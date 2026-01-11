Il centrodestra sta col carabiniere | I giudici pensino ai delinquenti

Il centrodestra sostiene il carabiniere coinvolto in una controversia giudiziaria, chiedendo ai giudici di concentrarsi sui criminali. I parlamentari della maggioranza si schierano a favore della

I parlamentari della maggioranza al fianco della «Verità». Bignami (Fdi): «Decisione surreale di toghe politicizzate». Minasi (Lega): «È il mondo al contrario». Gasparri (Fi): «Partecipo alla sottoscrizione». Per aderire alla sottoscrizione a favore di Emanuele Marroccella clicca QUI. 🔗 Leggi su Laverita.info

