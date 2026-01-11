Il Centro culturale polivalente di Cattolica conferma il suo ruolo di punto di riferimento nella comunità, con oltre 40.000 accessi nel 2025. La sua crescita continua a testimoniare l’interesse e la partecipazione attiva dei cittadini, contribuendo allo sviluppo culturale e sociale del territorio. Un’opportunità per cittadini e visitatori di fruire di spazi e iniziative dedicate alla cultura, all’arte e all’incontro.

Continua la crescita del Centro culturale polivalente di Cattolica, che nel 2025 registra numeri in costante aumento: oltre 40.500 accessi complessivi e circa 24.300 prestiti esterni, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Dati che confermano il ruolo centrale del Ccp non solo come luogo di studio, ma come vero e proprio spazio di incontro, dialogo e partecipazione per la comunità. Nel corso dell’anno la biblioteca ha rafforzato il proprio legame con scuole, associazioni e cittadini, ampliando l’offerta culturale e formativa. Ben 117 gli appuntamenti organizzati: laboratori con autori, letture ad alta voce in biblioteca e in spiaggia, progetti per i plessi scolastici, gruppi di lettura, mostre e iniziative di promozione della lettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro culturale polivalente cresce ancora: 40mila accessi

Leggi anche: Deruta, il nuovo centro sportivo polivalente

Leggi anche: Un Natale più... verde. Vannucci cresce ancora: "Al centro c’è la qualità"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il centro culturale polivalente cresce ancora: 40mila accessi; Centro Culturale Polivalente e biblioteca, crescono ancora gli accessi e i prestiti; Centro culturale polivalente e biblioteca di Cattolica, crescono accessi e prestiti; Campionato Provinciale Assoluto di scacchi a Petrosino: in gara anche i giovani della Lilybetana.

Il centro culturale polivalente cresce ancora: 40mila accessi - Cattolica, sono quelli registrati nel corso del 2025. ilrestodelcarlino.it