Il cantiere del nuovo sottopasso Scattano i lavori più rumorosi Notti di passione in zona stazione
Sono iniziate le fasi più rumorose dei lavori per il nuovo sottopasso in zona stazione. Tre notti consecutive di attività intense hanno provocato fastidi ai residenti, a causa dei rumori elevati legati alle operazioni di costruzione. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel progetto di miglioramento infrastrutturale, con l’obiettivo di garantire un collegamento più efficiente e sicuro per il territorio.
Il sottopasso avanza e si fa sentire. Tre notti di disagi con rumori “oltre soglia” per i residenti in zona stazione ferroviaria, a causa di un particolare tipo di lavorazione in corso per realizzare il nuovo sottopasso veicolare. Ferrovienord ha avvisato Comune e cittadini e anche la stessa sindaca Alessia Borroni ha rilanciato l’avviso invitando alla pazienza per un intervento quantomai necessario e atteso. "Come sapevamo sono iniziati i disagi notturni per il rumore - ha scritto la prima cittadina -. I lavori proseguono secondo la tabella di marcia e questo fa ben sperare che in tempi relativamente brevi (rispetto ai decenni di attesa) anche Seveso avrà il suo sottopasso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
