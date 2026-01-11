Sono iniziate le fasi più rumorose dei lavori per il nuovo sottopasso in zona stazione. Tre notti consecutive di attività intense hanno provocato fastidi ai residenti, a causa dei rumori elevati legati alle operazioni di costruzione. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel progetto di miglioramento infrastrutturale, con l’obiettivo di garantire un collegamento più efficiente e sicuro per il territorio.

Il sottopasso avanza e si fa sentire. Tre notti di disagi con rumori “oltre soglia” per i residenti in zona stazione ferroviaria, a causa di un particolare tipo di lavorazione in corso per realizzare il nuovo sottopasso veicolare. Ferrovienord ha avvisato Comune e cittadini e anche la stessa sindaca Alessia Borroni ha rilanciato l’avviso invitando alla pazienza per un intervento quantomai necessario e atteso. "Come sapevamo sono iniziati i disagi notturni per il rumore - ha scritto la prima cittadina -. I lavori proseguono secondo la tabella di marcia e questo fa ben sperare che in tempi relativamente brevi (rispetto ai decenni di attesa) anche Seveso avrà il suo sottopasso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cantiere del nuovo sottopasso. Scattano i lavori più rumorosi. Notti di passione in zona stazione

