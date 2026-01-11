Il cane libero le salta addosso e la sporca lei chiede rispetto e viene insultata | la vicenda di Stefania volontaria nel Comasco

Stefania, volontaria nel Comasco, ha vissuto un episodio in cui un cane libero le è saltato addosso, causando disagio e sporco. Nonostante abbia chiesto rispetto, ha ricevuto insulti e commenti negativi. Questa vicenda mette in luce le difficoltà di chi si dedica alla tutela degli animali e al rispetto delle normative, evidenziando l’importanza di comportamenti civili e responsabili in pubblico.

Immaginate di camminare tranquilli per strada, magari con addosso pantaloni puliti, e di ritrovarvi all'improvviso un cane che vi salta addosso, vi sporca e vi prende alla sprovvista.È quello che è successo a Stefania Dal Pastro, volontaria OIPA attiva nel Comasco per la tutela degli animali.

